Правило трех. За что ученые удостоились Нобелевской премии-2020 по медицине

Вирусолог из Великобритании Майкл Хоутон, американские ученые Харви Альтер и Чарльз Райс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Британская газета The Guardian пишет, что исследователи открыли возбудитель гепатита С, а также создали эффективные препараты против этой инфекции.

Гепатит С является одной из главных причин воспаления печени. Изучением этой инфекции занимались Харви Альтер из Национального института здоровья США (штат Мэриленд), Чарльз Райс из Нью-Йоркского Рокфеллеровского университета (штат Нью-Йорк) и Майкл Хоутон из Альбертского университета в Канаде.

Хоутон известен принципиальной борьбой за признание вклада коллег в развитие науки. Ученый ранее отказался от премии, потому что она не затронула двух сотрудников фармацевтической фирмы Chiron, которые помогли ему идентифицировать вирус. В 2013 году он также отказался от канадской международной премии Гайрднера (также известна, как baby Nobel – «Нобель для маленьких» — англ.), потому что она не признавала работу его бывших коллег Джорджа Кво и Куай-Лим Чу. В 2000 году Хоутон крайне неохотно согласился на американскую премию Ласкера по схожим причинам.

Аналитик научной фирмы Clarivate Дэвид Пендлбери был крайне удивлен, когда узнал, что Нобелевский комитет решил присудить премию Хоутону хотя знал, что это будет проблематично.

«Нет никаких сомнений в важности работы Майкла Хоутона и достоинстве этой премии, однако можно предположить, что Нобелевский комитет попытается избежать споров, где это возможно», — заявил исследователь.

Как заметил Пендлбери, нобелевское «правило трех» гласит, что получить премию могут лишь трое ученых, которые занимались открытием, даже если оно предполагало большую коллективную работу.

Награда от Нобелевской Ассамблеи Каролинского института в Стокгольме составляет десять миллионов шведских крон (870 тысяч евро). Деньги разделят между победителями. Харви Альтер и Чарльз Райс узнали о награде по телефону, признался секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн.

«Я разбудил их [Альтера и Райса - прим. ред.], и они были очень удивлены», — сказал он журналистам.

Работа трех ученых полностью изменила понимание и процесс лечение гепатита С. В 2016 году вирус был диагностирован у 70 миллионов человек. Ежегодно 400 тысяч умирают от сопутствующих заболеваний, таких как цирроз или рак печени, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В 1940-х годах ученые выяснили, что существует два основных типа инфекционных гепатитов. Первый распространяется через загрязненную пищу или воду и оказывает незначительное, но долгосрочное воздействие на людей. Второй, который распространяется через кровь, более коварен. Переносчики вируса могут не ощущать последствий в течение нескольких лет, прежде чем заметят первые серьезные осложнения – рак печени или характерные рубцы, известные как цирроз.

Гепатит В ученые обнаружили в 1960-х годах. Американец Харви Альтер выяснил, что болезнь распространяется через кровь. Это подтвердилось опытами на шимпанзе. Нередко вирус распространялся при переливании крови.

Следующий прорыв сделал Хоутон и его коллеги из университета. Они использовали человеческие антитела пациентов, чтобы идентифицировать вирус и определить генетический код того, что сейчас называется гепатитом С.

Последний шаг в этом направлении сделал Райс, который тогда работал в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Он показал, как вирус может вызывать гепатит, объяснив остальные инфекции, распространяющиеся при переливании крови. Вскоре появились чувствительные тесты на гепатит С и противовирусные препараты, которые могут лечить эту инфекцию.

«Эти открытия сыграли решающую роль в определении того факта, что существовал еще один вирус. Он был очень важен, особенно для инфекций, которые связанны с переливанием крови. С тех пор мы наблюдаем огромный прорыв в нашем понимании вируса, вплоть до того, что сейчас говорят о лечении гепатита С», — подчеркнул профессор Национального Института медицинских исследований (National Institute for Health Research, NIHR) Грэм Кук.

Во вторник, 6 октября, Нобелевский комитет объявит победителей премии по физике, а на следующий день — по химии.