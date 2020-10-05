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16:08   5 Октября 2020
Политика

Президент Азербайджана надеется, что его страна помирится с Арменией

Президент Азербайджана надеется, что его страна помирится с Арменией

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выразил надежду, что Ереван и Баку помирятся после решения карабахского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Алиев надеется, что после того, как будет решен карабахский конфликт, народы Армении и Азербайджана заживут мирно, передает агентство.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт между Ереваном и Баку. Обе стороны начали военные действия, направленные друг против друга. Международное сообщество, в том числе Россия, призвало Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать решать конфликт путем мирного диалога.

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Автор: Яна Либерман
#азербайджан #армения #алиев

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