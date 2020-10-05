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16:00   5 Октября 2020
Общество

Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. По словам специалиста, ее можно считать управляемой, сообщает ТАСС.

Большое количество коек для пациентов с COVID-19 и квалифицированный медицинский персонал позволяют справляться с нынешним уровнем заболеваемости, пояснил министр. Серьезная ситуация сложилась в крупных городах, которые первыми берут на себя удар.

Мурашко добавил, что второй волны заражения коронавирусом можно избежать, соблюдая все рекомендации Минздрава: носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальное дистанцирование.

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #коронавирус #Мурашко

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