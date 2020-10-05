Члены Общественной палаты обсуждают создание цифрового кодекса

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела круглый стол на тему "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".

Темой обсуждения стали два вопроса: новая юридическая парадигма, способная регулировать процессы в интернете, а также необходимость инициирования процессов международного характера. Корпорации, управляющие интернетом, являются коммерческими, надгосударственными структурами, заявил общественный деятель, член Общественной Палаты РФ Артем Кирьянов. Большинство из них имеет политическую окраску, они неблагоприятные для России и влияют на почти все страны мира, подчеркнул спикер.

Сеть является предметом общественного интереса и регулирования, указал Кирьянов. Помимо принятия поправок и нормативных актов, в России необходимо создать цифровой кодекс, отметил член ОП.