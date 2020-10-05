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15:56   5 Октября 2020
Политика

Башар Асад встретился с правительственной делегацией Абхазии в Дамаске

Башар Асад встретился с правительственной делегацией Абхазии в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад провел встречу с правительственной организацией из Абхазии. Об этом сообщает ФАН.

От абхазской стороны в беседе приняли участие руководитель администрации президента республики Алхас Квициния и глава МИД Кове Давур.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в разных направлениях. Сирийский лидер отметил, что открытие абхазского посольства в Дамаске способствует активному взаимодействию между странами, а также улучшению экономических и социальных связей. Квициния же заметил, что страна заинтересована в налаживании стратегического партнерства с САР.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #асад #абхазия

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