Финляндия стала площадкой для обсуждения судьбы СНВ-3

В понедельник, 5 октября, представители США и России проведут переговоры по контролю над ядерными вооружениями в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте президента Финляндии.

Специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, для разработки нового соглашения, которое заменит договор СНВ-3, ограничивающий арсеналы двух крупнейших ядерных держав.

«Финляндия всегда готова предложить свои услуги для содействия миру и безопасности. Обеспечение конфиденциальной среды для диалога, по желанию вовлеченных сторон, является важной частью этой работы», — говорится в заявлении администрации президента Суоми.

Предыдущие переговоры между РФ и США прошли в Вене 17-18 августа.

Договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан президентами РФ Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Договор подписывается сроком на 10 лет с возможностью продления до 5 лет по взаимному согласию сторон.

Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Генеральное ассамблее ООН призвал оперативно решить вопрос о продлении СНВ-3.