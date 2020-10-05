ВОЗ: около 10% населения планеты могут быть инфицированы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что примерно 10% населения Земли могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, пишет ТАСС.

Такие цифры озвучил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе женевской сессии исполкома организации, посвященной борьбе с пандемией, в понедельник, 5 октября.

"Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом", — заявил он.

Данные относятся к статистике по разным странам, городам, деревням. Также есть сведения касательно различных возрастных групп, сказано в сообщении представителя организации. Исходя из озвученных цифр, можно сделать вывод, что большая часть населения земного шара рискует подхватить коронавирус.

Развитие пандемии будет зависеть от коллективного выбора человечества, которое уже обладает необходимыми инструментами для противодействия распространения инфекции, заключил Майкл Райан.