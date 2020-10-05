Губернатор Ленобласти сообщил о смерти Героя СССР Семенова

Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-ом году жизни, передает пресс-служба главы Ленинградской области.

Семенов участвовал в военных действиях с 1941 года, когда его призвали на фронт. Осенью 1944 года он совершил подвиг. Офицер сражался против фашистских солдат в Карпатах и уничтожал орудия врагов. Во время боя мужчина получил ранение, но остался воевать, пишет РЕН ТВ.

Помимо звания Героя Советского Союза и медали "Золотая Звезда" ветеран был почетным гражданином Лужского района. Пока сведений о месте и дате его похорон нет.