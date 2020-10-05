Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:43   5 Октября 2020
Общество

Губернатор Ленобласти сообщил о смерти Героя СССР Семенова

Губернатор Ленобласти сообщил о смерти Героя СССР Семенова

Герой Советского Союза Александр Семенов скончался на 99-ом году жизни, передает пресс-служба главы Ленинградской области.

Семенов участвовал в военных действиях с 1941 года, когда его призвали на фронт. Осенью 1944 года он совершил подвиг. Офицер сражался против фашистских солдат в Карпатах и уничтожал орудия врагов. Во время боя мужчина получил ранение, но остался воевать, пишет РЕН ТВ.

Помимо звания Героя Советского Союза и медали "Золотая Звезда" ветеран был почетным гражданином Лужского района. Пока сведений о месте и дате его похорон нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#смерть #ленобласть #ветеран ВОВ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров