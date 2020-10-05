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15:43   5 Октября 2020
Армия

Ильхам Алиев: Турция должна участвовать в разрешении кризиса в Карабахе

Ильхам Алиев: Турция должна участвовать в разрешении кризиса в Карабахе

Турция должна принять участие в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Французский лидер Эммануэль Макрон отстраняется от участия в разрешении кризиса, возникшего на границе Азербайджана и Армении, делая неприемлемые заявления по ситуации в Нагорном Карабахе, добавил азербайджанский лидер.

Азербайджанские войска прекратят боевые действия в приграничном регионе, если посредниками по Нагорному Карабаху будут предоставлены гарантии о "выводе армянских войск", ранее сказал Алиев.

Руководство Североатлантического альянса выступило за прекращение боев в Нагорном Карабахе, призвав стороны противостояния начать мирные переговоры.

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Автор: Ирина Большунова
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