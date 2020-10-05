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17:31   5 Октября 2020
Весь мир

«Это деградантство»: Милонов о трансгендере-министре в правительстве Бельгии

«Это деградантство»: Милонов о трансгендере-министре в правительстве Бельгии

В Бельгии пост заместителя премьер-министра впервые получила 57-летняя трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых. Кроме того, она заняла пост министра по делам государственных предприятий и государственной администрации. Об этом сообщила газета The Brussels Times.

Политик решила сменить пол в 40 лет. По ее словам, коллеги и партнер решение одобрили. Но при этом Суттер посетовала, что обществу пока не достает терпимости принимать ей подобных. А потому вице-премьер считает нужным что-то сделать для тех, «кому не хватило этой удачи».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» пример Суттер связал с политикой «всеподавляющей толерантности» Запада, которая Россию до добра не доведет.

Вице-премьером Бельгии стал трансгендер. «Закат Европы» или рассвет?

«Если действительно Королевство Бельгия в своем деградантском стремлении назначает на такие ответственные посты людей с откровенными психическими, психологическими расстройствами, которые не могут понять, мужчина оно, женщина оно или какой-то иной средний пол. В таком случае за работу премьер-министра никто не может, наверное, дать в этом мире гарантию, что Бельгия, например, завтра не объявит войну Люксембургу. Или начнет военную подготовку против Германии, к примеру», — выразил опасения собеседник агентства.

Народный избранник сравнил решение бельгийцев с безумием римского императора Калигулы. Легенда гласит, что тиран назначил своего любимого коня Инцитата сенатором. Нынешние нравы жителей Старого света, по мнению Милонова, предвещают закат всей европейской цивилизации, что предсказывал философ Освальд Шпенглер в одноименном труде.

Вице-премьером Бельгии стал трансгендер. «Закат Европы» или рассвет?

«Предупреждения о “Закате Европы” — это не философская максима, а уже самый настоящий медицинский факт, с которым мы, к сожалению, сталкиваемся. И если европейская цивилизация, к которой, в том числе, относится Россия, не хотят судьбы античных римлян или греков, то мы должны найти противоядие против таких явлений, которые мы сейчас наблюдаем», — сказал Милонов.

В прошлом году новоиспеченный вице-премьер стала членом Европейского парламента. Одновременно она работает профессором гинекологии Гентского университета, специализирующегося на репродуктивной функции. Политик активно отстаивает права трансгендеров и охотно рассказывает о собственном опыте трансгендерного перехода.

Вице-премьером Бельгии стал трансгендер. «Закат Европы» или рассвет?

Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал решение Петры де Суттер не столь категорично:

«В народе про это давно сказано, есть универсальная формула под названием: “Был бы человек хороший”. Раз так, то и хорошо».

Психолог выразил надежду, что назначение на высокую должность связано не с гендерной идентичностью, а с деловыми качествами и компетенцией политика.

«Проблема в том, что ни у кого нет никакого предубеждения против меньшинств, по крайней мере у нормальных людей. Потому что работать можно и с гомосексуалистами, и с инвалидами, с черными и мулатами, если они себя ведут нормально и выполняют свои обязанности. Проблема в том, что таким людям изначально никто ничего не хочет доверять из-за предубеждений. То есть дело не в том, что надо продвигать и начать назначать на эти посты, а в том, что не надо их задвигать, если они подходят по своим качествам», — объяснил эксперт.

В The Brussels Times подчеркнули: бельгийские СМИ едва ли упомянули о том, что Петра де Суттер заняла пост вице-премьера. Впрочем, политик решила компенсировать этот недостаток, опубликовав пост в Twitter. В нем она выразила гордость, что в Бельгии и большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет человека как личность и «не является проблемой». Она также не исключила, что ее назначение на должность вызовет «дебаты в странах, где это еще не так».

«Возможно, у самой этой женщины хорошие намерения, она просто таким образом хочет поддержать похожих на нее людей, чтобы они приободрились. И тоже старались штурмовать вершины профессиональные. Пускай. Самое главное, чтобы опять из этого не сделали кампанию и не сделали вывод, что то, что это трансгендер, дает ей преимущество», — подытожил психолог.

В конце мая 2020 года мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен во Франции впервые стала женщина-трансгендер Мари Ко. За ее кандидатуру проголосовало 14 депутатов после муниципального голосования.

Ранее в Италии градоначальником Тромелло в области Ломбардия также впервые избрали трансгендера Джанмарко Негри.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#бельгия #политика #вице-премьер #трансгендер

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