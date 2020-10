«Это деградантство»: Милонов о трансгендере-министре в правительстве Бельгии

В Бельгии пост заместителя премьер-министра впервые получила 57-летняя трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых. Кроме того, она заняла пост министра по делам государственных предприятий и государственной администрации. Об этом сообщила газета The Brussels Times.

De Sutter said that she hopes that her appointment as Minister and Deputy PM in Belgium can trigger the debate in countries where being transgender is not yet a non-issue. https://t.co/HFmljmRdZF

Политик решила сменить пол в 40 лет. По ее словам, коллеги и партнер решение одобрили. Но при этом Суттер посетовала, что обществу пока не достает терпимости принимать ей подобных. А потому вице-премьер считает нужным что-то сделать для тех, «кому не хватило этой удачи».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» пример Суттер связал с политикой «всеподавляющей толерантности» Запада, которая Россию до добра не доведет.

Народный избранник сравнил решение бельгийцев с безумием римского императора Калигулы. Легенда гласит, что тиран назначил своего любимого коня Инцитата сенатором. Нынешние нравы жителей Старого света, по мнению Милонова, предвещают закат всей европейской цивилизации, что предсказывал философ Освальд Шпенглер в одноименном труде.

В прошлом году новоиспеченный вице-премьер стала членом Европейского парламента. Одновременно она работает профессором гинекологии Гентского университета, специализирующегося на репродуктивной функции. Политик активно отстаивает права трансгендеров и охотно рассказывает о собственном опыте трансгендерного перехода.

Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал решение Петры де Суттер не столь категорично:

Психолог выразил надежду, что назначение на высокую должность связано не с гендерной идентичностью, а с деловыми качествами и компетенцией политика.

В The Brussels Times подчеркнули: бельгийские СМИ едва ли упомянули о том, что Петра де Суттер заняла пост вице-премьера. Впрочем, политик решила компенсировать этот недостаток, опубликовав пост в Twitter. В нем она выразила гордость, что в Бельгии и большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет человека как личность и «не является проблемой». Она также не исключила, что ее назначение на должность вызовет «дебаты в странах, где это еще не так».

I am proud that in ???????? and in most of ???????? your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6