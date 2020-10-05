Алиев потребовал у посредников по Карабаху гарантии вывода ВС Армении

Посредники по Нагорному Карабаху должны предоставить Азербайджану гарантии по "выводу войск Армении" из региона, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Предоставление таких гарантий Баку является условием прекращения боевых действий со стороны армии Азербайджана, отметил глава государства.

Стороны армяно-азербайджанского конфликта должны прекратить бои на территории Нагорного Карабаха и начать переговорный процесс для мирного урегулирования ситуации в регионе, ранее заявили в руководстве НАТО. Североатлантический альянс также выразил беспокойство из-за жертв среди мирного населения Нагорно-Карабахской Республики.