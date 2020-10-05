Правительство Асада помогает сирийцам вернуться в освобожденный Дейр-эз-Зор

Усилия сирийского лидера Башара Асада по освобождению страны от террористов позволили жителям провинции Дейр-эз-Зор вернуться в свои дома, передает Федеральное агентство новостей.

Население Дейр-эз-Зора начало покидать свои дома после того, как территории провинции были захвачены запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ, пишет ФАН. Людям пришлось бежать из-за деятельности боевиков, однако уже в 2017 году бойцы Сирийской арабской армии смогли выбить радикалов из Дейр-эз-Зора, после чего власти страны во главе с Башаром Асадом начали ремонтные работы на освобожденных землях.

Восстановление инфраструктуры и безопасность, которую обеспечили правительственные войска, позволили жителям Дейр-эз-Зора, бежавшим от террористов, вернуться в свои жилища. Свыше тысячи сирийцев смогли вернуться в провинцию после того, как боевики были разгромлены солдатами САА, заявил замглавы исполнительного аппарата Дейр-эз-Зора Канаан Абд аль-Вахаб.