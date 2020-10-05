Социальный налоговый вычет поддержит малоимущих россиян

Социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения хотят ввести в России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на доработанный вариант соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Документ поступил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В нем предлагается обеспечить введение налогового вычета в размере МРОТ в конкретном регионе за каждый месяц налогового периода.

«В этом есть здравый экономический смысл», — одобрил предложение проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская в разговоре с «Политикой Сегодня» сказала, что механизм поддержит малоимущие и наиболее уязвимые слои населения.

«Если у человека зарплата не превышает МРОТ , а это 12 130 рублей, и если мы вычтем из него НДФЛ 13%, то человек в итоге получит десять тысяч "на руки", как мы говорим. Чем ниже зарплата, тем ощутимее сумма налогового вычета. Здесь каждая тысяча играет большую роль. Из 12 тысяч мы должны отдать две. И те же 13% платит человек, который получает 200 тысяч рублей в месяц. Для него эти деньги почти не заметны. Жить на десять тысяч и на 180 — все-таки разные вещи», — объяснила Косаковская.

Если работник получил зарплату на уровне МРОТ, то после уплаты подоходного налога его реальный доход окажется ниже прожиточного минимума. Именно для такой категории граждан предлагают ввести социальный налоговый вычет:https://t.co/kOlscpY2wP — Аргументы и факты (@aifonline) October 5, 2020

Профсоюзы не первый год предлагают законодательно закрепить нулевую ставку НДФЛ для малоимущих, говорит Косаковская. Особенно такая мера актуальна для семей с детьми.

«Предложение есть в предыдущем соглашении. Пока оно не реализовано, но мы продолжаем бороться и продолжаем его предлагать. Надеемся, что рано или поздно мы добьемся этого. Мы движемся к тому, чтобы постепенно обложить 15% НДФЛ людей с очень высоким доходом. Мы двигаемся в сторону дифференциации. Богатые должны платить больше, бедные — меньше. Это происходит во многих странах мира», — резюмировала эксперт.

Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) также предлагает национализировать находящиеся на грани банкротства слабые предприятия.

В июне власти предложили повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей. Отменить плоскую шкалу подоходного налога в России планируется с 1 января 2021 года. Дополнительные доходы бюджета от этой меры составят около 60 миллиардов рублей в год. Деньги будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Напомним, Минтруд РФ предложил ввести новый механизм расчета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ. Этот показатель предлагают с 2021 года привязать к медианному среднедушевому доходу по России в качестве доли в 44,2% от него. Нововведение должно вступить в силу уже в 2021 году. Благодаря изменениям МРОТ поднимется до 12 792 рублей

Ранее ЛДПР предложила внести поправку о нулевой ставке НДФЛ для россиян, чей ежемесячный доход составляет менее 20 тысяч рублей. Об этом заявил замруководителя фракции либерал-демократов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также считает, что реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум должны составлять порядка 20 тысяч рублей.