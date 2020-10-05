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17:43   5 Октября 2020
Россия

Социальный налоговый вычет поддержит малоимущих россиян

Социальный налоговый вычет поддержит малоимущих россиян

Социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения хотят ввести в России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на доработанный вариант соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Документ поступил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В нем предлагается обеспечить введение налогового вычета в размере МРОТ в конкретном регионе за каждый месяц налогового периода.

«В этом есть здравый экономический смысл», — одобрил предложение проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская в разговоре с «Политикой Сегодня» сказала, что механизм поддержит малоимущие и наиболее уязвимые слои населения.

«Если у человека зарплата не превышает МРОТ , а это 12 130 рублей, и если мы вычтем из него НДФЛ 13%, то человек в итоге получит десять тысяч "на руки", как мы говорим. Чем ниже зарплата, тем ощутимее сумма налогового вычета. Здесь каждая тысяча играет большую роль. Из 12 тысяч мы должны отдать две. И те же 13% платит человек,  который получает 200 тысяч рублей в месяц. Для него эти деньги почти не заметны. Жить на десять тысяч и на 180 — все-таки разные вещи», — объяснила Косаковская.

 

Профсоюзы не первый год предлагают законодательно закрепить нулевую ставку НДФЛ для малоимущих, говорит Косаковская. Особенно такая мера актуальна для семей с детьми.

«Предложение есть в предыдущем соглашении. Пока оно не реализовано, но мы продолжаем бороться и продолжаем его предлагать. Надеемся, что рано или поздно мы добьемся этого. Мы движемся к тому, чтобы постепенно обложить 15% НДФЛ людей с очень высоким доходом. Мы двигаемся в сторону дифференциации.  Богатые должны платить больше, бедные — меньше. Это происходит во многих странах мира», — резюмировала эксперт.

Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) также предлагает национализировать находящиеся на грани банкротства слабые предприятия.

В июне власти предложили повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей. Отменить плоскую шкалу подоходного налога в России планируется с 1 января 2021 года. Дополнительные доходы бюджета от этой меры составят около 60 миллиардов рублей в год. Деньги будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Социальный налоговый вычет поддержит малоимущих россиян

Напомним, Минтруд РФ предложил ввести новый механизм расчета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ. Этот показатель предлагают с 2021 года привязать к медианному среднедушевому доходу по России в качестве доли в 44,2% от него. Нововведение должно вступить в силу уже в 2021 году. Благодаря изменениям МРОТ поднимется до 12 792 рублей

Ранее ЛДПР предложила внести поправку о нулевой ставке НДФЛ для россиян, чей ежемесячный доход составляет менее 20 тысяч рублей. Об этом заявил замруководителя фракции либерал-демократов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также считает, что реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум должны составлять порядка 20 тысяч рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#мрот #налоги #профсоюзы #социальная поддержка

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