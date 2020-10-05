Военные аналитики объяснили уязвимость бронетехники в Нагорном Карабахе

В районе Нагорного Карабаха продолжаются столкновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Утром 5 октября столица одноименной непризнанной республики Степанакерт приняла на себя несколько ракетных ударов. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов.

Наряду с числом пострадавших в НКР растет и количество уничтоженной бронетехники. Минобороны Азербайджана регулярно публикует кадры, на которых видно, как боевые танки и бронемашины Армении разлетаются и вспыхивают от воздушных ударов.

Армения не отстает: на официальных кадрах видно, как горят бронетранспортеры в районе Нагорно-Карабахской Республики.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook указал, что Азербайджан с начала конфликта потерял уже 368 единиц бронетехники, а также 124 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Несколько дней назад военное ведомство в Баку сообщало, что Ереван не досчитался 200 танков и 228 артиллерийских установок.

Вопрос поддержки

Многие эксперты сходятся во мнении, что в контексте современной войны танки и прочие бронемашины уже неэффективны. Боевые действия ведутся с помощью ракетных комплексов дальнего действия и беспилотников, присутствие человека на поле боя практически не требуется. Из-за этого танк или бронетранспортер становится легкой мишенью для оператора, который дистанционно управляет БПЛА.

Обратную картину можно наблюдать в небе: современные вертолеты имеют средства радиоэлектронной борьбы, которые могут перенаправлять снаряды противника и создавать помехи вражеским машинам. Данные Арцруна Ованнисяна наглядно демонстрируют беспомощность тяжелой бронированной техники. Ведь меньше чем за две недели боевых действий Азербайджан потерял больше 350 танков, но всего 14 вертолетов.

Именно поэтому большинство военных экспертов уверены: танковые части необходимо сокращать. Они больше не являются преимуществом на поле боя, а лишь ставят под угрозу жизнь экипажа.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин категорически не согласен с этим предположением. По его мнению, такая позиция «диванных экспертов» родилась из-за незнания принципов ведения боевых действий, которые не менялись уже несколько десятилетий.

«Это очень примитивный взгляд на войну, потому что танк не может и не должен воевать в одиночестве. Даже три танка не представляют серьезной угрозы без поддержки. Они должны воевать в контексте комплексной атаки, вместе с мотострелками, беспилотниками и вертолетами. Потому что сам по себе танк очень ограничен в обзоре, он ничего не видит сверху, не может полностью оценивать картину боя вокруг него. Один танк в поле не воин», — объяснил специалист.

Поэтому критика «неэффективности» танковых войск сейчас необъективна, уверен Литовкин. Танк остается основой сухопутных войск, потому как иной альтернативы для прорыва эшелонированной обороны противника сегодня не существует. Но не стоит забывать, что в опасную зону боевая машина последует только после того, как территорию «обработает» авиация и артиллерия.

«Без поддержки даже мощные танки становятся просто добычей для любого опытного гранатометчика или оператора беспилотника. Последний вообще может сидеть очень далеко от танка, экипаж даже не будет знать о его существовании. И беспилотника они не увидят, который летит к ним. Поэтому большие потери в Нагорно-Карабахской Республике в части танков и бронемашин объясняются их неграмотной поддержкой другими видами войск», — добавил военный эксперт.

Беспилотная угроза

Комментируя кадры уничтожения бронетехники, военный эксперт и директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов выразил мнение, что парк тяжелой техники армий как Армении, так и Азербайджана не модернизировался со времен СССР.

«С обеих сторон модернизированные танки Т-90 можно буквально пересчитать по пальцам. Да и они не самые новейшие. Еще есть Т-72, но, судя по видеозаписям, на них практически нет активной защиты, которая должна быть сейчас на любой современной боевой машине. В большинстве случаев она спасает от ракет и даже беспилотников. Некоторые подразделения умудряются ездить на Т-55. Это вообще машина 50-х годов. Говоря проще, почти вся техника устаревшая», — сказал Кнутов.

Поэтому говорить об эффективности советского танка против новейшего беспилотника не приходится, добавил собеседник ПС. В то же время в распоряжении Баку есть новейшие БПЛА Bayraktar TB2, разработанные турецкой компанией Baykar Makina.

Именно они парили в небе в июле этого года, незадолго до вооруженного столкновения на участке Товузского района азербайджано-армянской границы. Тогда член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предсказывал обострение конфликта в районе Республики Нагорный Карабах.

Помимо Bayraktar в районе НКР широко применяются дроны-камикадзе, которые начинены большим количеством взрывчатки. Оператор удаленно ищет цель, после чего аппарат пикирует в бронемашину или постройку. Из-за этого детонируют заряды самого танка, который принял на себя удар.

«И мы видим, что танки разлетаются просто в щепки. Поэтому такая техника должна быть хорошо прикрыта соответствующими средствами противовоздушной обороны. В Нагорно-Карабахской Республике этого нет. Подводя итог: в том количестве, которое есть сейчас, бронированная техника не нужна. Но полностью избавляться от нее войскам не стоит. Концентрированная атака танков под прикрытием авиации до сих пор является одним из самых грозных связок на поле боя», — подчеркнул Кнутов.

Специалист добавил, что по системам ПВО Азербайджан пока обгоняет Армению, которая не может дать полноценный отпор турецким беспилотникам. Ереван располагает лишь советскими системами обороны, несколькими комплексами С-300 и ЗРК «Бук».

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.