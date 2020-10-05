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15:06   5 Октября 2020
Политика

Минпросвещения опровергло слухи о дистанционном обучении школьников

Минпросвещения опровергло слухи о дистанционном обучении школьников

Правительство прокомментировало информацию о переводе школ на дистанционное обучение. Такое решение пока не было принято, передает ТАСС слова заместителя министра просвещения Виктора Басюка.

Он сообщил, что специалисты проверяют поступающую информацию об онлайн-формате обучения учащихся. Басюк отметил, что соответствующее решение министерством не принималось.

В ведомстве добавили, что занятия приостановлены только в 0,3% школ по России. Это связано с точечными мерами, которые принимаются на региональном уровне. В Москве сейчас дети находятся на каникулах.

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Автор: Илья Романович
#каникулы #дистанционное обучение #басюк

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