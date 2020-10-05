Озвучены результаты психологической экспертизы историка Соколова

Специалисты озвучили результаты психологической экспертизы подозреваемого в жестоком убийстве девушки Олега Соколова, передает Mash на Мойке.

Судмедэксперт раскрыл подробности убийства петербургской аспирантки Анастасии Ещенко на очередном заседании суда по делу историка-расчленителя Соколова. Как передает Mash на Мойке, девушка умерла за четыре-пять дней до поступления в морг.

Психологи заявили, что в день трагедии состояние Соколова было подавленным из-за ссоры с Ещенко. Специалисты установили, что аффекта не было, а обвиняемый отдавал отчет своим действиям.