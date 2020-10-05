В НАТО посоветовали Турции найти замену российским ЗРК С-400

Турции следует найти альтернативу российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы устранить разногласия с США, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Руководство Североатлантического альянса выражает обеспокоенность решением Турции приобрести комплексы ПВО российского производства, отметил Столтенберг. По его словам, С-400 могут представлять угрозу для боевой авиации других стран, входящих в состав НАТО, введу чего США могут ввести ограничительные меры в отношении Турции.

Произведенные в России С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, заявил генсек Альянса. Столтенберг подчеркнул, что руководство блока рекомендует Анкаре найти альтернативу российским ЗРК, чтобы не попасть под санкции Вашингтона.