Лев Яшин может получить звание лучшего вратаря в истории

Советский вратарь Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в "Команду мечты" по версии журнала France Football. Таким образом, футболист может получить звание лучшего вратаря истории, по версии издания.

Журнал провел опрос 177 журналистов, работающих в ведущих мировых изданиях. Они отобрали своих игроков на каждую позицию в команде, которых считают самими лучшими за всю историю футбола.

Конкуренцию Яшину составят англичанин Гордон Бэнкс, итальянские голкиперы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанский вратарь Икер Касильяс, игроки из Германии Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, нидерландец Эдвин ван дер Сар и датский вратарь Петер Шмейхель.

France Football подведет итоги голосования по "Команде мечты" в декабре. Прежде издание публиковало список претендентов на звание лучшего правого защитника. Сегодня, 5 октября, появились кандидаты на левых и центральных защитников. Что касается полузащитников и нападающих, их списки будут выложены в Сети 12 и 19 октября соответственно.