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14:46   5 Октября 2020
Армия

Израиль собирается приостановить поставки оружия Азербайджану

Израиль собирается приостановить поставки оружия Азербайджану

Власти Израиля в течение нескольких дней с большой долей вероятности примут решение об отмене оружейного экспорта Азербайджану. Об этом рассказал армянский посол Армен Смбатян, который вернулся на родину в связи с отзывом.

Министерство иностранных дел Армении ранее выступило с осуждением Израиля, который организовал поставки вооружений военным Республики Азербайджан. По словам пресс-секретаря дипведомства Еревана Анны Нагдалян, ситуация является неприемлемой в условиях новой эскалации карабахского конфликта.

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Автор: Борис Нестеров
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