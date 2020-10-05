Израиль собирается приостановить поставки оружия Азербайджану

Власти Израиля в течение нескольких дней с большой долей вероятности примут решение об отмене оружейного экспорта Азербайджану. Об этом рассказал армянский посол Армен Смбатян, который вернулся на родину в связи с отзывом.

Министерство иностранных дел Армении ранее выступило с осуждением Израиля, который организовал поставки вооружений военным Республики Азербайджан. По словам пресс-секретаря дипведомства Еревана Анны Нагдалян, ситуация является неприемлемой в условиях новой эскалации карабахского конфликта.