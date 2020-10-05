Появилось видео избиения кашляющей без маски пассажирки московского метро

Мужчина ударил незнакомую женщину прямо на глазах у пассажиров московского метро. Он был не доволен тем, что горожанка кашляет и едет в вагоне без маски, сообщает "360".

Житель Москвы взъелся на пассажирку столичного метро, поскольку та кашляла и находилась в окружении людей без маски. Возмущенный гражданин подошел к незнакомке, толкнул, а затем ударил. Потасовку запечатлели на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал "Плохие новости".

Конфликт произошел на станции столичного метрополитена "Профсоюзная". Сначала мужчина напал на пассажирку без маски на платформе, а после зашел с ней в вагон и там нанес неприятельнице удар. Агрессия у москвича возникла из-за отсутствия маски и кашля женщины. Разнимать участников ссоры ринулись находящиеся рядом свидетели. В конце концов они растащили парочку, вступившись за потерпевшую.