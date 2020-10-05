Россия держит контакт с Турцией и Ираном по ситуации в Карабахе

Россия поддерживает контакты с Турцией и Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Правительство РФ также постоянно находится на связи с конфликтующими сторонами: Арменией и Азербайджаном, рассказал министр на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. Турция и Иран - их соседи, поэтому для страны важно контактировать с ними.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан заявил, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения. В Ереване же ответили, что Баку начал наступление.