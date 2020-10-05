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14:37   5 Октября 2020
Политика

Лавров спрогнозировал "гибель" договора СНВ из-за условий США

Лавров спрогнозировал "гибель" договора СНВ из-за условий США

Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) умрет из-за условий со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия американской стороны "неприемлемыми". Договор СНВ-III заключили Россия и США в 2010 году. Соглашение вступило в силу с 5 февраля 2011 года. СНВ подразумевает двустороннее сокращение арсеналов развернутых стратегических вооружений РФ и США.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #лавров #снв

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