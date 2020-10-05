Лавров спрогнозировал "гибель" договора СНВ из-за условий США

Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) умрет из-за условий со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия американской стороны "неприемлемыми". Договор СНВ-III заключили Россия и США в 2010 году. Соглашение вступило в силу с 5 февраля 2011 года. СНВ подразумевает двустороннее сокращение арсеналов развернутых стратегических вооружений РФ и США.