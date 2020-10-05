НАТО отметила необходимость переговоров между сторонами конфликта НКР

Как передает РИА Новости, страны НАТО обратились к сторонам карабахского конфликта и призвали их к прекращению боевых действий в регионе.

Североатлантический альянс выразил свою обеспокоенность гибелью мирных жителей в зоне карабахского конфликта. Как сообщает РИА Новости, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны к переходу от военных к дипломатическим мерам разрешения конфликта.

На его заявление уже отреагировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что прекращение боевых действий в регионе станет возможным после вывода армянской армии.