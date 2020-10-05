Трансгендерная женщина впервые стала вице-премьером Бельгии

Петра де Суттер из Фламандской партии зеленых стала заместителем премьер-министра Бельгии. Женщина-трансгендер впервые заняла такую высокопоставленную должность в правительстве, сообщает The Brussels Times.

Петре де Суттер 57 лет, она сменила пол в 40 лет. Новый вице-премьер Бельгии является профессором гинекологии Гентского университета. Суттер родилась мужчиной, но в "душе" всегда считала себя женщиной. Политик утратила связи с друзьями и коллегами из-за решения сменить пол.

По словам Суттер, она остро реагирует на несправедливость в мире, где люди страдают из-за того, кем хотят быть. Заместитель премьер-министра Бельгии активно борется за права сексуальных меньшинств.