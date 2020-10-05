США рассекретили диалог Клинтона и Путина после гибели "Курска"

США рассекретили переговоры главы России Владимира Путина и 42-го президента США Билла Клинтона. О том, что стенограмму опубликовали в Сети, сообщают СМИ.

Беседа лидеров государств состоялась в сентябре 2000 года в Нью-Йорке. Одной из тем разговора стала гибель подводной лодки "Курск". Американец высказал сожаления в связи со случившимся. Путин в ответ рассказал, что чувствовал себя бессильным во время катастрофы, передают СМИ.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в августе 2000 года. Согласно информации Генпрокуратуры, ЧП случилось из-за взрыва торпеды. Происшествие унесло жизни 18 человек.