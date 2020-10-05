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14:02   5 Октября 2020
Политика

Кремль: министр экологии РФ держит под контролем ЧП на Камчатке

Кремль: министр экологии РФ держит под контролем ЧП на Камчатке

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин контролирует проблему камчатского ЧП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что не проводит параллели с экологическим происшествием в Норильске. По словам пресс-секретаря, ведомства занимаются вопросом ЧП на Камчатке. Министр экологии ведет диалог с регионом и может сообщить журналистам, какие данные потребуются для окончательного заключения, подчеркнул Дмитрий Песков.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #чп на камчатке #министр экологии

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