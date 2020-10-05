Песков ответил на вопрос журналиста о разговоре Путина с Пашиняном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге со средствами массовой информации ответил на вопрос журналиста, почему президент имел разговор о Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Пашиняном, но не главами Азербайджана и Турции.

Песков объяснил, что это связано с рабочим графиком российского президента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно контактирует с властями и Турции, и Азербайджана. Песков подчеркнул, что российско-азербайджанский диалог проходит на самом высоком уровне. Ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается быстро. Поэтому если возникнет необходимость, Путин проведет переговоры и с Алиевым, и с Эрдоганом.