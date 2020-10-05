Песков рассказал о распорядке дня Путина

Президент РФ Владимир Путин утром провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Афганистане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что у главы государства на 5 октября запланированы рабочие встречи. Сегодня в России отмечают День учителя, поэтому Путин проведет встречу в режиме онлайн-конференции с педагогами и студентами вузов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поздравил педагогов с Днем учителя. Российский лидер напомнил, что учителя добросовестно трудятся, бережно хранят и развивают традиции отечественного образования.