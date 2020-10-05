Песков ответил на вопрос о переходе администрации президента на удаленку

Администрация президента РФ Владимира Путина частично перешла на удаленную работу, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента отметил, что некоторые подразделения, которые могут выполнять свою работу из дома, перешли на удаленку. Те отделы, которым не подходит удаленный формат, останутся на прежних условиях, добавил Песков. Он заявил, что в приоритете администрации Путина стоит беспрерывность работы всего механизма, но, естественно, при решении подобных вопросов учитывается безопасность сотрудников.

"Гибко администрация подходит к этому, главное — обеспечить непрерывность работы важнейшей организации. По соображениям охраны здоровья людей", — заключил представитель Кремля.

За последние сутки в России было выявлено 10 888 заболевших коронавирусом.