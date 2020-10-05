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13:52   5 Октября 2020
Политика

Россия опровергла вбросы о наличии боевых веществ в анализах Навального

Россия опровергла вбросы о наличии боевых веществ в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали отсутствие в организме боевых отравляющих веществ, сообщил Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что врачи в берлинской клинике Charite не нашли в анализах Навального никаких боевых отравляющих веществ. Россия также не может сказать, что именно специалисты из Франции и Швеции брали анализы у блогера.

Навальный 23 сентября завершил стационарное лечение в клинике Charite, однако переезжать из Германии пока не планирует, объясняя это необходимостью медицинской реабилитации в течение нескольких недель.

Редакция ФАН опубликовала расследование, в котором раскрыла тайные встречи блогера Алексея Навального с агентами ЦРУ.

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Автор: Ирина Большунова
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