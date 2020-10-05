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13:46   5 Октября 2020
Происшествия

Взрыв прогремел на предприятии в Липецкой области: есть пострадавшие

Взрыв прогремел на предприятии в Липецкой области: есть пострадавшие

Взрыв произошел на химическом предприятии в Липецкой области. По данным РИА Новости, происшествие случилось в здании АО "Энергия" в Ельце.

По предварительным данным, в результате ЧП травмы получил один человек. Об этом изданию сообщил представитель одной из служб экстренного реагирования города.

По словам эксперта, проверка показала, что взорвалось неизвестное вещество. Из окон в цеху вылетели стекла. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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Автор: Юлия Яковлева
#взрыв #энергия #ельц

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