Взрыв прогремел на предприятии в Липецкой области: есть пострадавшие

Взрыв произошел на химическом предприятии в Липецкой области. По данным РИА Новости, происшествие случилось в здании АО "Энергия" в Ельце.

По предварительным данным, в результате ЧП травмы получил один человек. Об этом изданию сообщил представитель одной из служб экстренного реагирования города.

По словам эксперта, проверка показала, что взорвалось неизвестное вещество. Из окон в цеху вылетели стекла. Все обстоятельства происшествия уточняются.