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13:35   5 Октября 2020
Политика

Жители Бишкека вышли на улицы после парламентских выборов

Жители Бишкека вышли на улицы после парламентских выборов

В Бишкеке начались уличные протесты после оглашения результатов парламентских выборов. Как сообщает "Евразия эксперт", с их итогами согласны не все партии Кыргызстана.

Улицы столицы республики наполнились недовольными сторонниками партии социал-демократов. В центре города уже скопились несколько сотен человек. Толпа собралась также у здания Театра оперы и балета. Через какое-то время митингующие объединились.

Общественность не признает легитимными итоги выборов, так как, по их мнению, в ходе их проведения были допущены ошибки, приводит издание слова члена партии Ирины Карамушкиной. Они уверены, что власти использовали административные ресурсы для победы, а некоторые представители победивших партий откровенно подкупали граждан.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #киргизия #бишкек

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