Минтруд РФ: работодатель не может требовать справки об отсутствии COVID-19

Работодатели в РФ не имеют права требовать от сотрудников справки об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию. Сообщение Минтруда РФ опубликовал член ГД Николай Николаев в Telegram.

Руководители российских фирм и организаций не вправе требовать от работников как результатов лабораторных исследований на COVID-19, так и факта самого прохождения теста. Об этом рассказали представители Министерства труда РФ в письме на имя главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

"В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции", — рассказали в ведомстве.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там публикуются указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.