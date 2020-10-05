Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2020 год стали Чарльз Райс, Майкл Хоутон и Харви Альтер за исследования гепатита С. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевская неделя стартовала 5 октября в Стокгольме и Осло. Имена лауреатов назовут в режиме онлайн до 2 октября. Премии будут присуждены кандидатам в области физики, химии, медицины и литературы. Лауреатами в области медицины стали британские и американские ученые.