13:29 5 Октября 2020Общество
Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2020 год стали Чарльз Райс, Майкл Хоутон и Харви Альтер за исследования гепатита С. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.
Нобелевская неделя стартовала 5 октября в Стокгольме и Осло. Имена лауреатов назовут в режиме онлайн до 2 октября. Премии будут присуждены кандидатам в области физики, химии, медицины и литературы. Лауреатами в области медицины стали британские и американские ученые.
Номинировать на премию имеют право члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института, а также специалисты из разных стран. Предлагать кандидатов можно с сентября по январь 2021 года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения избранных комитетом претендентов.