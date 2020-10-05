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13:29   5 Октября 2020
Общество

Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2020 год стали Чарльз Райс, Майкл Хоутон и Харви Альтер за исследования гепатита С. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевская неделя стартовала 5 октября в Стокгольме и Осло. Имена лауреатов назовут в режиме онлайн до 2 октября. Премии будут присуждены кандидатам в области физики, химии, медицины и литературы. Лауреатами в области медицины стали британские и американские ученые.

Номинировать на премию имеют право члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института, а также специалисты из разных стран. Предлагать кандидатов можно с сентября по январь 2021 года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения избранных комитетом претендентов.

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Автор: Юлия Яковлева
#премия #нобелевская #лауреаты

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