Собянин просит москвичей помочь стабилизировать ситуацию с COVID-19

Москвичей призвали строго соблюдать все меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. К жителям российской столицы обратился мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Сегодня, 5 октября, он открыл резервный госпиталь для больных COVID-19 на базе выставочного центра "Сокольники". Там же оборудован обсерватор. Одновременно медицинское учреждение стало работать в ледовом дворце "Крылатское".

Недавно в Москве ввели режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и граждан пенсионного возраста. Эти меры связаны с ростом количества зараженных новой инфекцией. Собянин попросил жителей города придерживаться установленных правил для стабилизации ситуации.