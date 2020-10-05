Лавров: Москва ответит на западные санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о реакции России на введение возможных ограничений со стороны Евросоюза, передают в ТАСС.

Возможные санкции Лавров обсудил в понедельник 5 октября с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Москва не оставит без внимания новые ограничения на доступ российских товаров на европейский рынок, утверждает политик.

"Доклад Еврокомиссии (...) носит откровенно предвзятый характер", — отметил министр на встрече.

Речь идет о подготовленном Еврокомиссией докладе "О существенных искажениях в экономике РФ для цели и проведения расследований в области торговой защиты", вследствие которого могут появиться новые ограничения. Ряд западных стран пользуется сложившейся в мире ситуацией в своих корыстных интересах, игнорируя предложения России по объединению усилий, подытожил Лавров.