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13:13   5 Октября 2020
Общество

Московские школьники снова будут учиться дома

Московские школьники снова будут учиться дома

Школы Москвы переведут на режим удаленной работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве просвещения России.

Такое решение ведомство приняло в связи с изменением эпидемиологической обстановки в российской столице. Помимо московских школьников, на удаленку перейдут учащиеся из Ульяновской области и с Сахалина.

До этого сообщалось о решении главы столицы РФ Сергея Собянина досрочно ввести всеобщие школьные каникулы. Они начинаются с 5 октября и продлятся до 18 октября.

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Автор: Ирина Большунова
#школы #коронавирус #удаленка

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