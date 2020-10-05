Московские школьники снова будут учиться дома

Школы Москвы переведут на режим удаленной работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве просвещения России.

Такое решение ведомство приняло в связи с изменением эпидемиологической обстановки в российской столице. Помимо московских школьников, на удаленку перейдут учащиеся из Ульяновской области и с Сахалина.

До этого сообщалось о решении главы столицы РФ Сергея Собянина досрочно ввести всеобщие школьные каникулы. Они начинаются с 5 октября и продлятся до 18 октября.