Зюганов раскритиковал рейтинг Минченко из-за низкой оценки работы главы Хакасии

Председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов не согласился с результатами исследования холдинга «Минченко консалтинг», которые показали неэффективность главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. В беседе с «Политикой Сегодня» лидер коммунистов заступился за молодого однопартийца.

По словам Зюганова, Россия столкнулась с «тяжелым системным кризисом» из-за пандемии коронавируса. В сложившихся условиях Коновалов стал заложником обстоятельств:

«Мы [КПРФ] сделали упор на высокие технологии, развитие устойчивого аграрного комплекса и на науку и образование. Но Хакасия оказалась из всех регионов в самом трудном положении, потому что цены на уголь и алюминий сократились почти вдвое, а ведь это главные составляющие пополнения бюджета», — заявил парламентарий.

Зюганов заверил, что прогнозы российских политтехнологов из «Минченко консалтинг» не вызывают у него доверия. Собеседник «Политики Сегодня» выразил уверенность, что Москва не намерена помогать главе проблемного региона. Из-за этого рейтинги Коновалова страдают:

«Вместо того, чтобы ему [Коновалову] помочь и стабилизировать обстановку в регионе, власть начинает сидеть и мухлевать, кому там какие оценки поставить. Поэтому прогнозы этого холдинга я не считаю объективными. Власть не дала Коновалову ярлык на правление, а значит они его будут гнобить и душить. Против него [Коновалова] занимаются мелкой подлянкой».

Ранее коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» обнародовал рейтинг политической устойчивости российских губернаторов «Госсовет 2.0». Помимо Коновалова в «красную зону» попали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Рашид Темрезов из Карачаево-Черкесии, а также Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.

Валентин Коновалов занимает пост главы Республики Хакасия с ноября 2018 года. «Политика Сегодня» уже писала, как член КПРФ фактически ввел цензуру для своих заместителей и руководителей органов исполнительной власти региона.