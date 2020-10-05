Россия не сомневается, что ЕС введет санкции из-за "дела Навального"

Россия уверена, что Евросоюз применит режим санкций за нарушение прав человека в связи с "отравлением" российского блогера Алексея Навального. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Москва не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках в связи с "делом Навального". Он также назвал "издевательством над здравым смыслом" расследование инцидента с блогером, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в страну для изучения дела Алексея Навального. Соответствующее приглашение было отправлено 1 октября.

Накануне Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что Навальный стал заложником положения и может рассчитывать лишь на два сценария развития событий: вернуться в Россию под патронажем ЦРУ или остаться на "пенсии" от Госдепа в США или Европе.