Минобороны НКР сообщило о потерях армии обороны в боях с войсками Баку

Военное ведомство Нагорно-Карабахской Республики передало, что в ходе столкновений с войсками Азербайджана погиб 21 военнослужащий из состава армии обороны.

Общее число погибших военнослужащих составило 223 человека с момента начала эскалации конфликта 27 сентября, как указано в сообщении Минобороны НКР.

До этого представитель Минобороны Армении Шушан Степанян передавала, что на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Азербайджанская сторона подвергла ракетному обстрелу столицу республики — город Степанакерт, который с субботы остался без электроэнергии и связи из-за продолжающихся артобстрелов.

Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе взял начало 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.