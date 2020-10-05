Малькевич призвал создать рабочую группу для защиты России от внешнего влияния

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций предлагает создать рабочую группу из экспертов IT-отрасли для разработки решений, которые позволят создать в России цифровой суверенитет и защитить страну от внешнего влияния. Об этом «Политике Сегодня» рассказал первый заместитель председателя комиссии Александр Малькевич.

«Мы критикуем США за притеснение свободы слова. Это все так, но мы должны брать пример с того, что касается защиты информационных границ и безопасности страны. Посмотрите, как они жестко, на подлете буквально, останавливают те СМИ и ресурсы, которые с их точки зрения могут представлять угрозы информационной безопасности Америки. Они банят, сносят аккаунты и не пропускают на свою территорию. Мы должны следовать их примеру», — сказал общественник.

Малькевич также вспомнил о российском проекте USA Really, который освещал проблемы Америки. Вскоре после запуска проекта журналисты попали под мощное давление. При этом признанное иностранным агентом в России «Радио Свобода» продолжает работать, распространяя фейки, заметил собеседник издания.

«"Радио свобода" сетью своих дочек вещает по всей нашей стране. А ведь есть еще "Голос Америки", "Настоящее Время". Теперь в отдельных регионах стали появляться "голоса", например "Голос Кубани" Все это направлено на то, чтобы расшатать ситуацию в каждом регионе страны».

По словам Малькевича, за полгода по ситуации с коронавирусом было выявлено более десяти тысяч фейков, а всего, в том числе о голосовании по поправкам к Конституции РФ и выборах — около 22 тысяч. Общественник призвал брать пример с США, где бесконтрольно распространять нежелательные новости нельзя.

«В США, если ты разработчик приложения, то ты не можешь загрузить его в плеймаркет, если у тебя там новостная лента, связанная с коронавирусом. Они отсекают тут информацию, которая может, по их мнению, взбудоражить общество. <...> Почему мы не хотим защитить своего пользователя от неверной информации, от вбросов? Я готов организовать группу при ОП из экспертов отрасли, которые подскажут ряд решений, позволяющих создать цифровой суверенитет нашей страны и защитить ее от внешнего влияния», — резюмировал он.

Ранее 5 октября Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела круглый стол на тему «Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?».