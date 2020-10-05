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12:53   5 Октября 2020
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у восточного побережья Камчатки

Подземные толчки магнитудой пять баллов зарегистрировали на восточном побережье Камчатского края, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Проживающие в отдаленных районах города Петропавловск-Камчатский люди рассказали, что почувствовали землетрясение, указав на тот факт, что в их домах раскачивались подвешенные предметы и звенела кухонная утварь, говорится в сообщении ведомства.

Магнитуда в населенном пункте достигала отметки в три балла. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

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Автор: Ирина Большунова
#мчс #землетрясение #камчатка

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