Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у восточного побережья Камчатки

Подземные толчки магнитудой пять баллов зарегистрировали на восточном побережье Камчатского края, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Проживающие в отдаленных районах города Петропавловск-Камчатский люди рассказали, что почувствовали землетрясение, указав на тот факт, что в их домах раскачивались подвешенные предметы и звенела кухонная утварь, говорится в сообщении ведомства.

Магнитуда в населенном пункте достигала отметки в три балла. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.