Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:53   5 Октября 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят ситуацию в НКР

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят ситуацию в НКР

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 5 октября в 14:00 проведут эфир на тему "Нагорный Карабах — путь к миру".

Лидеры Российской Федерации, Соединенных Штатов и Франции выпустили совместное заявление по ситуации на территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Главы государств потребовали остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Варианты мирного урегулирования конфликта обсудят в ходе пресс-конференции.

Эксперты и журналисты ответят на вопрос, нужны ли в регионе миротворческие войска. Также они обсудят компромиссы, на которые готовы идти представители Еревана и Баку. В ходе эфира будет затронута и роль России в происходящих в НКР военных действиях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#фан #эфир #нагорный карабах #медиагруппа патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров