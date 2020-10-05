ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят ситуацию в НКР

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 5 октября в 14:00 проведут эфир на тему "Нагорный Карабах — путь к миру".

Лидеры Российской Федерации, Соединенных Штатов и Франции выпустили совместное заявление по ситуации на территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Главы государств потребовали остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Варианты мирного урегулирования конфликта обсудят в ходе пресс-конференции.

Эксперты и журналисты ответят на вопрос, нужны ли в регионе миротворческие войска. Также они обсудят компромиссы, на которые готовы идти представители Еревана и Баку. В ходе эфира будет затронута и роль России в происходящих в НКР военных действиях.