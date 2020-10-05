Путин обсудил с президентом Таджикистана карабахский конфликт

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном карабахский конфликт, а также ситуацию в Белоруссии и в Афганистане во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, глава российского государства также поздравил Рахмона с днем рождения. В диалоге лидеры затронули вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений, а также обсудили карабахский конфликт и обстановку в Белоруссии.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт Баку и Еревана. Враждующие стороны начали военные действия, обращенные друг против друга. Россия и многие другие страны призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь.