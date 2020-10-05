За рубежом не сомневаются в сотрудничестве ЦРУ и Навального

Появившееся в Spiegel интервью Алексея Навального в очередной раз подтвердило, что блогер работает на спецслужбы Запада. Аналогичного мнения придерживаются и иностранные эксперты, пишет Федеральное агентство новостей.

Руководитель Национальной арабско-российской ассоциации в РФ Башир Аббас Самаха заявил, что Навальный решил использовать свои несколько минут славы по максимуму, чтобы заручиться финансовой поддержкой покровителей, находящихся на Западе, приводит его слова издание.

Самаха добавил, что случай с Навальным походит на попытку оказать влияние на политику России. Однако история показывает, что блогер выступает в роли западной марионетки. По мнению Самахи, Навальный своим интервью Spiegel подтвердил, что стал одним из проектов ЦРУ или других спецслужб.

С Самахой солидарен и глава Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес. По его словам, Навальный получал деньги от зарубежных спонсоров, однако не смог добиться популярности в России. Его антироссийское заявление немецким журналистам — отражение планов Запада по дестабилизации РФ.

Ранее ФАН выпустил расследование, в котором выяснил, что Навальный регулярно встречается с агентами ЦРУ в ФРГ. Именно на этих встречах разрабатываются платы по дальнейшим действиям блогера.

RT сообщал, что Германия готовится ввести санкции против РФ из-за инцидента с Навальным.