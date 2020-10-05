Сатановский пояснил, что ждет Эстонию за попытку блокировать Финский залив

Эстония активно готовится к войне с Россией. По мнению российского политолога Евгения Сатановского, история ничему не научила Таллин. Также он заметил, что такие действия страны подтверждают правдивость анекдотов про тугодумие эстонцев.

В личном Telegram-канале Сатановский прокомментировал сообщения польской прессы о том, что Эстония тратит на вооружение больше, чем ей было рекомендовано руководством НАТО. При этом Таллин вкладывает средства в укрепление береговой линии, чтобы закрыть российским кораблям выход из Финского залива в Балтийское море.

«В общем, как очередная война на Балтике начнется, чтобы никакие российские корабли из Финского залива в Балтийское море пройти не смогли. Щит Северной Европы теперь Эстония. По крайней мере, именно так она себя и позиционирует», — пишет Сатановский.

Также он отмечает, что ради вооружения «маленького, но амбициозного» плацдарма на границе с Россией руководство Эстонии готово вогнать свою страну в нищету.

«Ни один русский медведь через него не прорвется. Так что Польша может быть спокойна. И Германия с Данией могут быть спокойны. И Швеция с Норвегией. На пути врага Эстония стоит. Она никого к ним с востока не подпустит», — иронизирует автор канала.

При этом Сатановский провел историческую параллель между нынешним курсом страны и той политикой, которую руководство Эстонии проводило в 30-е годы ХХ века, перед началом Второй мировой войны.

«Литва, Латвия и Польша тогда тоже на войну с СССР в союзе и в компании с Германией рассчитывали. Чем это всем им помогло, чем помогло отдельно взятой Эстонии и что ее вооруженные силы сделать смогли, когда война на самом деле началась, вопрос», — напомнил Сатановский.

В те времена еще не было ядерного оружия, добавил он. К тому же, тогда Москва не могла похвастаться ни избытком современной военной техники, ни боевым опытом. Однако времена сильно изменились.

Теперь уже российский главнокомандующий не пойдет на потерю сотен тысяч жизней военнослужащих, чтобы по просьбе союзников взять европейский город, не разрушая его, как это было при Сталине. При том, что даже тогда американцы с англичанами, не думая о мирном населении и не поддаваясь сантиментам, бомбили на своем пути все подряд и сносили все до основания.

«А теперь они для нас кто? Первый враг. Ну, позвонит американский президент [российскому коллеге Владимиру — прим .ред.] Путину, если захочет. Что тот ему скажет? И зачем? [Министр иностранных дел России Сергей — прим. ред.] Лавров уже обозначил — не о чем с ними говорить», — подчеркнул Сатановский.

По словам политолога, есть люди, которые не способны ничему учиться, а есть страны. В число таковых входит Эстония, обе ее соседки – Литва с Латвией, Польша, и другие государства, которые продолжают строить планы разгрома России в будущей войне.

Россию можно разбить, как это сделали Шведы под Нарвой с армией Петра, напоминает Сатановский. Также можно занять и разорить столицу Москвы, как это в разные времена делали татары, поляки с украинцами, французы.

«В итоге, толку, что? Кто им границы современные определил? И государственные, и муниципальные, у тех царств, которые в состав России включены были. Не Сталин ли? Большой прагматик был: до сих пор все, что он на карте прочертил, работает», — подчеркивает Сатановский.

Начиналось же всегда одинаково, обобщает политолог в заключение. Сперва прогрессивные и цивилизованные силы, видя в России потенциального агрессора, нападали на нее, чтобы обезопасить себя. А в результате, те из них, кто оставался в живых, договаривались с Москвой на руинах собственных стран.