Корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что жители сирийской Месрабы получили груз гуманитарной помощи из России.

5 октября жители сирийского города Месраба, расположенного в пригороде Дамаска получили от российских военных груз гуманитарной помощи, общий вес отправления превысил 2 тонны. Как сообщает Федеральное агентство новостей, всего в ходе акции, устроенной силами сотрудников Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и офицеров военной полиции, жители получили 440 наборов продуктов первой необходимости, в том числе были доставлены рис, чай, сгущенное молоко и мука.

Жители Месрабы встретили с радостью военных, поблагодарив Россию за оказанную помощь и поддержку, а также выразили признательность муниципальным властям и правительству во главе с Башаром Асадом.

До начала конфликта в Сирии город славился развитым сельским хозяйством и гончарными изделиями. Месраба долгое время находилась в оккупации различных бандгрупп, и освободить ее удалось только в ходе операции Сирийской Арабской Армии в 2018 году, после чего власти приступили к восстановлению разрушенного террористами жилого фонда и инфраструктур.

Сейчас в Месрабе идут работы по ремонту сетей электроснабжения и водопровода, наиболее пострадавших от действий террористов, полным ходом идет укладка асфальтовых дорог и разбор завалов, на месте которых будут отстроены новые жилые дома.

Накануне российские военные также провели гуманитарную акцию в городе Дума, где раздали жителям 440 индивидуальных наборов продуктов.