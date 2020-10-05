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12:25   5 Октября 2020
Общество

Россия не планирует закрывать границы с другими странами из-за коронавируса

Россия не планирует закрывать границы с другими странами из-за коронавируса

Российские власти не планируют закрывать государственные границы с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил РИА Новости оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусом.

Россия также не будет ограничивать авиационное сообщение с другими государствами. Сенатор Валерий Рязанский сегодня заявил, что повсеместный режим самоизоляции повторно вводить не планируется, так как медикам удается справиться с пациентами, у которых обнаружили COVID-19. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#авиасообщение #границы #оперштаб

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