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12:17   5 Октября 2020
Общество

Власти Петербурга обсудили размещение самовольных рисунков на фасадах домов

Власти Петербурга обсудили размещение самовольных рисунков на фасадах домов

Вопрос размещения самовольных надписей и изображений на фасадах нежилых зданий Петербурга обсудили в ходе рабочей встречи по поручению вице-губернатора Эдуарда Батанова, передает Смольный.

Участниками встречи стали начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов, заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга Юлия Лудинова, зампред комитета по градостроительству и архитектуре и главный художник Алексей Моор, а также эксперт в области искусства Дмитрий Стрижов. Они заметили: размещение граффити на объектах культурного наследия недопустимо.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в воскресенье, 4 октября, подвел итоги работы властей города за минувшую неделю. Он обратил внимание на проведения ряда встреч. В особенности градоначальник указал на работу по реализации национальных проектов.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #рисунки

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