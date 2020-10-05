«Его будут гнобить и душить»: Зюганов о будущем главы Хакасии

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» обнародовал рейтинг политической устойчивости российских губернаторов «Госсовет 2.0». Пять глав регионов попали в «красную зону». По оценкам аналитиков, они могут покинуть посты до весны 2021 года.

Одним из претендентов на «вылет» является глава Республики Хакасия, 32-летний коммунист Валентин Коновалов. Он занял этот в ноябре 2018 года и с тех пор не раз возглавлял антирейтинги популярности.

Специалисты «Минченко консалтинг» полагают, что члену партии КПРФ управлять Хакасией осталось недолго. Президент холдинга, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко объяснил «Политике Сегодня», что коммунисты едва ли смогут восстановить имидж своего представителя в республике.

«КПРФ многое пыталась сделать, чтобы "спасти" Коновалова. Они очень активно помогали ему с пиаром. Но политическая "выживаемость" оппозиционного главы в дотационном регионе крайне сомнительна, это очень экстремальный вариант. Поэтому вопрос отставки Коновалова – это всего лишь вопрос времени, и этого времени осталось очень немного», — заявил Минченко.

Политтехнолог добавил, что репутация Коновалова и его окружения оставляет желать лучшего. К примеру, его заместитель, министр строительства Сергей Новиков, ранее попался на взятке в два миллиона рублей. А сам глава Хакасии ввел цензуру для подчиненных. Он обязал заместителей и руководителей органов исполнительной власти региона советоваться с его пресс-службой, прежде чем делать какие-то заявления в СМИ и даже писать посты в личных аккаунтах соцсетей.

Также в разгар пандемии коронавируса в республике разразился скандал с медработниками: врачи не могли получить обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты. Региональной прокуратуре пришлось вмешаться.

На фоне упомянутых скандалов, прогноз «Минченко консалтинг» в отношении Коновалова выглядит обоснованным. Впрочем, лидер Компартии Геннадий Зюганов убежден, что молодой однопартиец оказался заложником обстоятельств.

«Страна попала в зону тяжелого системного кризиса во время пандемии коронавируса. Также против нас продолжается информационная война и давление извне. Поэтому мы [КПРФ — прим. ред.] сделали упор на высокие технологии, развитие устойчивого аграрного комплекса и на науку и образование. Но Хакасия оказалась из всех регионов в самом трудном положении, потому что цены на уголь и алюминий сократились почти вдвое, а ведь это главные составляющий пополнения бюджета», — посетовал Зюганов в разговоре с «Политикой Сегодня».

В результате в бюджете республики образовалась «большая дыра», которую правительство при похожих финансовых проблемах в других регионах помогает закрывать дополнительным финансированием. В случае с Хакасией такой помощи не было, заверил лидер КПРФ.

«Поэтому ему [Коновалову — прим. ред.] можно продолжать приписывать любые показатели, но Валентин Коновалов – абсолютно грамотный человек. <…> А вместо того, чтобы ему помочь и стабилизировать обстановку в регионе, власть начинает сидеть и мухлевать, кому там какие оценки поставить. Поэтому прогнозы этого холдинга я не считаю объективными. Власть не дала Коновалову ярлык на правление, а значит они его будут гнобить и душить. Против него занимаются мелкой подлянкой», — подытожил Зюганов.

Летом 2019 года Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ. Валентин Коновалов занял в нем последнее 85-е место. Спустя год эксперты отметили успехи молодого управленца: в апреле 2020 года в аналогичном топе Коновалов поднялся на 84-ю строчку.

Помимо Коновалова в «красную зону» попали глава Ульяновской области Сергей Морозов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Рашид Темрезов из Карачаево-Черкесии, а также Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.